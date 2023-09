Angelina Jolie, sobre su alejamiento del cine: "Tenía mucho que sanar"

Lo ha hecho en una entrevista con Vogue en la que, más allá de moda, ha hablado de cómo se ha ido apartando de la gran pantalla desde que se divorció. “Últimamente me he sentido un poco deprimida” , asegura la actriz, que añade que cree que en la última década “no siento que haya sido yo misma”.

Fue precisamente tras 2016 cuando decidió por priorizar su salud mental y no el trabajo, siete años tras los que “aún sigo en transición como persona”. Así, apunta que decidió trabajar menos y “solo aceptar trabajos que no requirieran rodajes largos. Tenía muchas cosas que sanar, aún tengo que recuperar el equilibrio”, reflexiona.

Este nuevo proyecto ha sido una renovación para ella, que ahora tiene “la esperanza de cambiar muchos aspectos de mi vida”, también en la moda, pues “pensaba que llevar pantalones y botas me hacía parecer más dura y fuerte. ¿Era lo bastante fuerte como parecer suave? En ese momento no, me sentía vulnerable”. “Ahora me pregunto si no sé cuál es mi estilo, porque aún estoy descubriendo quién soy a los 48 años. Sigo en transición con persona”, sostiene.