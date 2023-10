Hoy convertida en película de culto, 'The outsiders' reunió a un espectacular casting que incluía a unos jóvenes Tom Cruise, Matt Dillon y Patrick Swayze.

La cinta recreaba la Oklahoma de los 60 en la que un grupo de adolescentes marginales se ve envuelto en un crimen

Se trataba en realidad de un retrato de la lucha de clases más descarnado y melancólico que otras producciones de la época

'The Outsiders', la cinta de Francis Ford Coppola estrenada hace cuatro décadas, tuvo muchas vidas. Antes fue un libro de S.E. Hinton -que empezó a escribir el libro a los 15 años y lo publicó a los 18- y posteriormente ha sido una serie de televisión de escasa repercusión en los 90, una Casa Museo en Tulsa (Oklahoma) y más recientemente, un musical. La historia de Ponyboy Curtis y el resto de 'greasers', como se les conocía a los jóvenes rebeldes de clase baja, y su pugna con los 'socials' o simplemente 'socs' ha quedado sin embargo ligada para siempre a la cinta de 1983.

Una bibliotecaria de Fresno

En realidad todo empezó con un grupo de alumnos de un colegio Fresno, Californi. La bibliotecaria del cole organizó un club de lectura del libro de Hinton y los alumnos quedaron tan impresionados que decidieron que aquello tenía que convertirse en una película. Tras deliver y barajar nombres, los niños 'escogieron' a Coppola como director. Siguiendo con el juego, la bibliotecaria se las ingenió para hacerle llegar a Coppola la petición de los niños del cole (habían reunido 15 páginas de firmas) con el resultado de que ela afamado director no solo leyó el libro -que le recordaba a sus propias experiencias de adolescente- sino que quedó conmovido por el entusiasmo y decidió hacer la película.

Un casting visionario

Dicen que al único de los siete actores principales del casting que Coppola tenía en el radar era a Patrick Swayze: lo había visto en una película juvenil sobre patinadores y había quedado impresionado por su presencia en cámara. Poco sabía en ese entonces de Tom Cruise, Matt Dillon, C. Thomas Howell, Ralph Macchio, Emilio Estevez o Robe Lowe, pero todos ellos terminarían convirtiéndose en los rostros más conocidos de la industria en los 80. Algunos se mantienen en lo mas alto del estrellado, otros tienen ahora carreras más discretas y otros han experimentado revivals televisivos de éxito. Muchos de ellos actuaron en varias películas juntos -formando parte del conocido 'brat pack' de aquella década- y otros tuvieron carreras más solitarias.

Patrick Swayze (1952-2009)

Aunque cumplió un notable en 'The Outsiders' como Darrel, el hermano mayor de los Curtis, no fue hasta los años comprendidos entre 1987 y 1991 que Swazy alcanzó el estatus de estrella global con tres films muy disimiles: 'Dirty Dancing' (1987) lo convirtió de inmediato en le nuevo John Travolta, 'Ghost' (19909, cimentó su imagen de héroe romántico y 'Point Break' (1991) hizo lo mismo con su carrera en las cintas de acción. Un aserie de malas decisiones, sus problemas de alcoholismo y su salud mental, lo alejaron del estrellato en años siguientes. Murió de cáncer de páncreas en 2009.

Ralph Macchio (1961)

Con su eterna apariencia de niño, Macchio era en realidad uno de los mayores del grupo. Siempre confesó no sentirse a gusto durante el casting de 'The Outsiders' (que fue caótico ya que todos leían los papeles de todos) ni durante el rodaje (en el que Cruise, Swayze y Dillon se la pasaban de cachondeo y haciéndose bromas mientras que el quería concentrarse en su papel). Pero el destino le tenía reservado el papel de su vida apenas un año después. Cuando decimos que el de Daniel San en 'Karate Kid' fue el papel de su vida no exageramos: tras prácticamente desaparecer del mapa, Macchio retomó el rol para la serie 'Cabra Kai' hace dos año, con una impecable primera temporada.

Tom Cruise (1962)

Casi deberíamos saltarnos esta entrada. Básicamente porque todos sabemos lo que hace Tom Cruise todo el tiempo. Es el único miembro del casting original -su rol era muy secundario como Steve Randle- que no solo alcanzó el estatus de estrella sino que lo ha mantenido en ascenso durante cuatro décadas. El mismo año que 'The outsiders' Cruise estrenaba 'Risky business', lo que ya daba indicios de que el chaval andaba encaminado. Tres años después haría una pequeña película llamada 'Top Gun' y el resto ya se lo saben.

Emilio Estevez (1962)

Presencia hispana. El hijo mayor del gallego Ramón Estevez (Martin Sheen) y hermano del verdadero rebelde Charlie Sheen, formó parte del conocido como 'brat pack' -iba al cole con Rob Lowe y Sean Penn- y estuvo en otros clásicos ochenteros como 'Breakfast Club' o 'St. Elmo's Fire' junto a otros ilustres miembros de la pandilla como Demi Moore, Judd Nelson o Molly Ringwald. Hizo en 2010 escribió y dirigió 'The Way' una película sobre el Camino de Santiago para recuperar sus raíces hispanas. Está planeando una secuela.

Matt Dillon (1964)

Tal vez lo recuerdes más por el ya legendario 'ménage à trois' noventero con Neve Campbell y Denise Richards en 'Wild Things' ('Juegos salvajes') pero lo cierto es que Dillon tuvo roles en varias otras películas de culto: 'The flamingo kid', 'Drugstore cowboy' o, sin ir muy lejos, 'Rumble fish' especie de secuela de 'The Outsiders' (en realidad ambas cintas forman un díptico) que el propio Coppola no duda en escoger como su mejor película, por encima de 'El Padrino' o 'Apocalypse Now'. Dillon por su parte acaba de participar en 'Asteroid City', la última película de Wes Anderson.

Rob Lowe (1964)

estaba en el forro de los cuadernos de casi todas las adolescentes de la época. Considerado un auténtico sex symbol durante muchos años, Lowe no tuvo una carrera demasiado auspiciosa más allá de su primera juventud, aquejada por escándalos sexuales y adicciones. Pero a finales de los 90 se reencontró con su mejor forma al participar en la exitosa 'El ala oeste de la Casa Blanca' (aunque luego renegaría de su paso por la serie). Su último trabajo es 'Inestable' una serie de Netflix que protagoniza con su hijo.

C. Thomas Howell (1966)