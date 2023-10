Regreso al pasado: la nueva película que se inspira en 'Regreso al futuro' (y otros tópicos de los 80)

El tema es el siguiente: la adolescente Jamie no se entiende bien con su madre -ese delicioso desdén con el que nos miran los teenagers desde su inconmensurable sabiduría- pero circunstancias fortuitas (hay un posible guiño a 'Quisiera ser grande' ahi) la hacen retroceder en el tiempo. Ya en 1987 (¿se encontrará con Marty McFly?) intentará detener los espantosos crímenes de un asesino enmascarado (sí, tipo Jason) apodado el 'asesino de los dulces 16' que, como se sabe en el futuro (2023), ese año acabó con la vida de tres estudiantes de secundaria. La pandi a la que pertenecen esas adolescentes es nada menos que la de la madre de Jamie, con la que esta se encuentra e interactúa a riesgo de crear una paradoja espacio temporal con consecuencias catastróficas, etc., etc.