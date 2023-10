Elena Anaya y su alegato contra los retoques: "Tengo 48 años, dejádmelos"

Y ante esto Elena Anaya no oculta que se ha rebelado un poco y pide que no le retoquen las fotos. “Me gusta que se ruede sin filtros . ¿Por qué a una actriz le tienes que poner un filtro para intentar disimular el paso del tiempo y a un actor no? Tengo 48 años, dejádmelos” , reivindica.

Una determinación que también ha plasmado en su faceta laboral, pues pese a ser actriz, asegura que no sabe mentir, es incapaz, y eso derivó a que le echasen de un proyecto de Hollywood. “El director me pidió ser superhonesta en la lectura de guion con todo el equipo artístico y los productores. Dije lo que pensaba. Era un guion que no hacían más que reescribir, y cada vez era peor. Me despidieron. Los demás se callaron, pero la película fue un fracaso absoluto así que no me arrepiento”, relata. Sin duda, no hay mal que por bien no venga.