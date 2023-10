View this post on Instagram

Mientras The Bear está en plena ebullición con la segunda temporada, el 27 de octubre próximo se estrena en Estados Unidos la película Fingernails, un drama de ciencia ficción, pero con un aire romántico que protagoniza junto a Riz Ahmed. También se presentará en los cines estadounidenses The Iron Claw el 22 de diciembre de 2023. En este caso, Jeremy White se mete en el papel de Kerry Von Erich, un famoso luchador profesional campeón del mundo en cinco ocasiones. Para ese papel, según explicó, tenía que alcanzar un peso considerable y prepararse físicamente, de modo que no paró de comer ni de entrenar. Actualmente está trabajando en el largometraje You Can’t Win, que está basado en la novela bajo el mismo título de Jack Black.