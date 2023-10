Ana Belén, presentadora de los Goya con Los Javis, y la edad: "Hacerse mayor supone liberarse de muchas tonterías"

"Es un honor presentar la gala con una musa como Ana Belén, con películas que me han formado y tenemos que romper prejuicios", ha explicado Ambrossi durante el acto de presentación. Los Premios Goya 2024 se celebrarán el 10 de febrero en la Feria de Valladolid , solo unos días antes del comienzo de la Berlinale. Será la sexta ocasión consecutiva en que los Goya se celebren fuera de Madrid.

Ana Belén ha contado que ha aceptado el reto por la insistencia del presidente de la Academia, Fernando Méndez-Leite , y por la idea de compartir la labor con dos de los cineastas más personales del momento: " Se trata de tirarse a la piscina , esto también forma parte de las particularidades de esta profesión, me hace mucha ilusión". La artista también bromeaba con que cualquier crítica de la gala tendrá que ir dirigida a los Javis, que para eso son los jóvenes.

"Yo, como dicen algunos amigos, voy a primero de hacerme mayor, luego iré a segundo... y cada día me voy preparando sobre cómo quiero ser. Creo que hay que prepararse mentalmente para ser mayor y, sobre todo, lo que nunca se debe perder es el sentido del humor ", afirmaba.

En otra ocasión, preguntada en 'La Vanguardia' por la versión de 'Agamipú' que hizo con Ojete Calor durante el confinamiento, admitía su vena gamberra. "Siempre lo he sido. No es de ahora, aunque sí he de decir que cuando uno se hace mayor se libera de muchas tonterías", decía. Y en una de sus visitas a 'El hormiguero' era aún más tajante sobre lo de cumplir años: "Hacerse mayor significa estar vivos".