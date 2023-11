Shannon, hija de Bruce Lee: "Es inevitable compararse con él, y sales perdiendo seguro"

Hace ya 50 años de la muerte de Bruce Lee y su legado sigue igual de vivo que entonces. Las artes marciales y el cine llevan su nombre. Su muerte en 1973 no solo dejó un vacío en su profesión, también en sus hijos, Brandon y Shannon. Precisamente ella es la que ha querido seguir manteniendo el legado de su padre, ahora formando parte de un libro que promete ser el más completo de los publicados sobre su padre, ‘Bruce Lee. In My Own Process’.