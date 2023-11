Antonio Banderas, sobre su infarto y sus ganas de vida: "Quiero estudiar piano a los 280 años"

A sus 63 años, tras un infarto y décadas dedicadas a la interpretación, el actor se ha dado cuenta de que no le gusta demasiado envejecer. Es más, durante la charla afirmó que le “da mucho por culo el paso del tiempo, no me gusta. Hay gente que dice que no, pero yo sí quiero vivir 500 o 600 años y empezar a estudiar piano cuando tenga 280 años, hacerme arquitecto y otras cosas”. “No tengo tiempo para todas las actividades. Hay días que me levanto y me da vértigo, pero me resulta difícil parar”, ha reflexionado Antonio Banderas.