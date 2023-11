Carmen Maura: "La ventaja de tener 78 años es que digo lo que me da la gana"

A sus 78 años, Carmen Maura convive a gusto con su edad y su cuerpo: "No me metería en un quirófano por estar más mona"

La carrera de la actriz despegó en los 80 cuando conoció a Pedro Almodóvar: "Me pareció la gloria"

Carmen Maura: "Si dejo de actuar, me iré a la naturaleza y me pondré gorda"

Carmen Maura es de las actrices con mayúsculas del cine español. Y no solo por sus innumerables y talentosos trabajos que forman parte de la filmografía de nuestro país. '¡Ay, Carmela!', '¿Qué he hecho yo para merecer esto?', 'Volver', 'Mujeres al borde de un ataque de nervios'... es difícil definir cuál es la obra maestra de Maura cuando todas se acercan a serlo y, para más inri, adquieren valor con el tiempo.

Que me den papeles de viejecita, no me importa nada

Precisamente es el tiempo la cuestión que vertebra la entrevista. Concretamente, el paso del tiempo y sus efectos. Todo lo que aporta y todo lo que se lleva consigo. "Respeto todo, pero no me preocupa [envejecer] y nunca he tenido ni tiempo ni ganas de hacerlo", cuenta. La protagonista de 'La ley del deseo' ha pasado por cuestiones de salud varias veces por el quirófano y no lo volvería hacer, asegura, "por estar más mona". "Que me den papeles de viejecita, no me importa nada", sentencia.

En los 80, en el grupo de Almodóvar, éramos libres

Eso a nivel físico, porque en lo personal, la madrileña sí que echa de menos tiempos pasados: "En los 80 éramos libres", confiesa. Carmen Maura, que salió de su casa donde vivía junto a su exmarido y sus dos hijos para dedicarse a la interpretación, recuerda cómo fueron sus inicios. "Entré en el grupo de Almodóvar con gente como Alaska, los Berlanga... y me pareció la gloria", dice.

