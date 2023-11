View this post on Instagram

La actriz compartió cartel junto a Matt Dillon en la comedia romántica 'Singles', dirigida por Cameron Crowe. Y en 1997, Fonda apareció en la gran pantalla con Robert De Niro, Samuel L. Jackson y Pam Grier en el drama criminal de Quentin Tarantino 'Jackie Brown'. Su último papel importante fue con Jet Li en 'Kiss of the Dragon', en 2001.

"Hacerte conocida hace que renuncies a tu vida. Tu patrón de crecimiento se altera, porque todo lo que haces se magnifica y se analiza. Por eso no me gustan las ruedas de prensa. No me gusta la forma en que los periodistas hacen las preguntas, no hay ningún intento de ocultar sus intenciones. Es realmente perverso", declaró en 1992 al New York Times.