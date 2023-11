Napoleón: errores históricos de la película de Ridley Scott

Admitámoslo: desde que Sofía Coppola puso unas Converse All Star en el armario de su María Antonieta, aquello del rigor histórico ya no es lo mismo en las películas. Y cuando se trata de la Revolución Francesa, está claro que no se hizo cantando como en 'Los Miserables'. Por lo que respecta a 'Napoleón' el nuevo artefacto épico de Ridley Scott, se sabe que el dictador no estuvo, como parece que ocurre en la cinta, en la ejecución de Luis XVI y su joven consorte, pero es que por fijarse, los historiadores se han fijado hasta en el corte de pelo de la trágica Reina. Y no, no les cuadra.