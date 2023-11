La película de Steven Spielberg se convirtió en un ícono de los 80 y marcó a una generación

Te contamos qué ha ocurrido con las carreras de los protagonistas de esta cinta, que se estrenó en 1985

'Los Goonies' es una película que genera empatía inmediata con el espectador: un grupo de amigos que emprenden una aventura para salvar al barrio de las garras de una empresa sin escrúpulos. En el medio hay enredos, amor adolescente e incomprensión de los adultos. Y no es únicamente para los que vivieron el estreno en 1985, sino que trascendió y atravesó a otras generaciones, ya que es una constante en la televisión.

La película que produjo Steven Spielberg, dirigió Richard Donner y guionó Chris Columbus cumplirá en diciembre 38 años desde su estreno. Durante la cuarentena se produjo un reencuentro de casi todo el elenco más los ejecutivos vía zoom por fines benéficos en el que se habló de un posible remake. En él también participaron el propio Spielberg y Cindy Lauper, que interpretó el tema 'The Goonies R good enough', banda sonora de la película.

La película fue el debut en la pantalla grande para un Sean Astin, de 13 años, y para Josh Brolin, de 17, que años más tarde brillaron en el cine con 'El Señor de los Anillos' y 'Avengers', respectivamente. Pero no fueron los únicos que continuaron con exitosas carreras, Corey Feldman y Martha Plimpton también continuaron con sus carreras relacionadas a la actuación. El resto de la "pandilla" optó por otros caminos.

En Uppers repasamos qué ha pasado con el elenco y te contamos algunos detalles de sus carreras tras la película.

Mikey (Sean Astin)

El hijo de los actores Patty Duke y John Astin comenzó a trabajar con mayor frecuencia en el cine tras su salto a la fama en 'Los Goonies'. El papel que marcó su vida llegó en la década de los 2000, como el hobbit Samsagaz, amigo de Frodo, en la trilogía de 'El Señor de los Anillos'. Y en años recientes destacó su participación en la serie 'Stranger Things' con el personaje de Bob Newby.

Brand (Josh Brolin)

Tras su participación en 'Los Goonies' y en 'Thrashin' (1986), Josh se alejó casi una década de las pantallas, hasta que en 1996 regresó con 'Bed of roses'. A partir de ahí, sus participaciones en la pantalla grande han sido constantes, siendo destacadas las cintas 'No country for old men' (2007) y 'Sin City: A dame to kill for' (2014). También se consagró en el universo Marvel al poner su voz y captura de movimiento al servicio de Thanos.

Chunk-Cacho (Jeff Cohen)

Tras su actuación en la película de 1985, Jeff participó en películas y series de bajo perfil como 'She's the Sheriff' (1987) y 'Perfect Harmony' (1991), hasta que decidió retirarse del espectáculo para enfocarse en su carrera como abogado.

Bocón (Corey Feldman)

Tras 'Los Goonies', Corey realizó varias películas de temática juvenil muy exitosas como 'Stand by me' (1986), al lado de River Phoenix y Jerry O'Connell, y 'The Lost Boys' (1987), junto a Corey Haim. En 2020, en el documental '(My) Truth: The Rape of Two Coreys', el actor acusó a Charlie Sheen de haber violado a Haim en el set de la película Lucas.

Data (Ken Huy Quan)

Antes de participar en 'Los Goonies', este actor originario de Vietnam dio vida a Tapón en la cinta 'Indiana Jones y el templo maldito' (1984). Pero esta primera etapa artística no fue muy abundante, por lo que decidió tomarse un descanso de las pantallas tras la cinta 'Second Time Around' (2002). Su regresó al cine ocurrió este año a través de la producción 'Everything everywhere all at once' con la que ganó el Oscar como 'Mejor actor de reparto'.

Stef (Martha Plimpton)

Martha ha tenido una carrera muy constante en el cine y la televisión, pues tras 'Los Goonies' su nombre ha aparecido en producciones como 'Stanley & Iris' (1990), '200 Cigarettes' (1999), 'Remember Me' (2010), 'Raising Hope' (2010-2014) y 'Generation' (2021).

Andy (Kerri Green)