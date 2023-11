Empezando por la vieja fórmula del manuscrito encontrado, Goldman aseguraba en el prólogo que el autor original de 'La princesa prometida' (relato clásico de amores verdaderos y grandes aventuras) no era él, sino un tal S. Morgensten; oriundo de un país llamado Florin “que se extendía entre lo que es hoy Suecia y Alemania”.

El libro tuvo una cálida acogida desde el principio. Pero Goldman, guionista oscarizado por 'Dos hombres y un destino' (1968) y 'Todos los hombres del presidente' (1976), no sospecharía la resonancia mundial que iba a conocer también su adaptación al cine, cuyo libreto escribió él mismo. Si en el libro es el padre del propio Goldman quien lee el cuento, en la película lo hace un abuelo , interpretado por Peter Falk (Colombo). El niño convaleciente de la pantalla es Fred Savage, protagonista de otro clásico inolvidable de los 80, 'Aquellos maravillosos años'.

La gloria no fue instantánea para 'La princesa prometida', estrenada en 1987. La recepción en taquilla apenas cubrió los gastos, aunque ese mismo año se llevó el Premio del Público en el Festival de Toronto, lo cual resulta profético visto hoy: no serían los académicos ni la crítica, sino la televisión y las cintas VHS, las que obraran el hechizo en un público de muchos idiomas y varias generaciones.

Al oficio de Goldman se sumó la dirección de Rob Reiner ('Cuando Harry encontró a Sally'; 'Misery'), una lograda estética de cuento (Adrian Biddle en la fotografía) y una banda sonora inmortal (Mark Knopfler y Willy Deville); los ingredientes de la poción mágica. Pero la fórmula no hubiera resultado sin aquel reparto colosal, en más de un sentido…

¿Qué ha sido ellos, de los actores que dieron vida a Íñigo Montoya y al gigante Fezzik; a Vizzini, Humperdink y “el hombre con seis dedos”; a Westley y Buttercup? Al parecer, no todos comieron perdices.

Actriz y directora de fuste, Wright es el único miembro del reparto con una carrera reconocible por el gran público desde su debut en 1983. Sin ruido, pero con paso firme, desde 'La princesa prometida' encadenó éxitos de calidad ('El clan de los irlandeses' -1990-; 'El protegido' -2000-) con propuestas de autor como 'Nueve vidas' (2005). Pasando por algún otro amor para la historia del cine: fue Jenny, la única prometida de 'Forrest Gump' (1994). En los últimos tiempos formó una pareja mucho más turbia junto a Kevin Spacey en la serie de intriga política 'House of Cards', hasta la caída en desgracia del actor. Pero Wright no para: se dirigió a sí misma en la intimista 'En un lugar salvaje' (2021), y aparecerá en la próxima del español Juan Carlos Fresnadillo, 'Damsel' (2024). La princesa aún conserva su trono.

Pero todo apunta a que Chris no es nada parecido en la vida real. Estuvo casado once años (1968-79) con la también actriz Susan Tomalin; quien quiso conservar el apellido de su ex después del divorcio. Una separación que, según Chris, fue dolorosa al principio pero necesaria para conocer a su pareja actual, con quien tiene nueve nietos. Si Susan Sarandon conservó el apellido de su antiguo príncipe como nombre artístico, por algo será.