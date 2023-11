Muchos pensarán que lo peor que ha hecho Will Smith en Hollywood es abofetear a Chris Rock en plena ceremonia de los Oscar 2022, pero eso se queda corto respecto a la vez que intentó relanzar la franquicia de 'The Karate Kid' poniendo de protagonista a su hijo Jaden. El fallido reboot de 2010 se cargaba toda la mística californiana de la original y trasladaba la acción a Pekín, borraba a los protagonistas originales (¿Karate Kid sin Daniel San y el Señor Miyagi? Ehhh, no, gracias) y, más importante aún, evidenciaba una sangrante falta de química evidente entre el Dre y el Señor Han (Jackie Chan), los nuevos alumno y maestro.