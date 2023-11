Los últimos pastores de los Picos de Europa: "Manolo y Fernando no infunden pena, sino dignidad"

Durante los meses más fríos, los hermanos Mier llevan escarcha hasta en la ropa. En veranos los días transcurren interminables bajo el sol. Trabajan de domingo a domingo. No alternan, no viajan, no imaginan otra forma de vida. "A pesar de la dureza, nunca se quejan y, una vez que llegas a ellos, no infunden pena, sino dignidad. Son ellos los que podrían mirar al resto de la humanidad con compasión".