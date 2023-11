Un "disparate indigno del hombre que dirigió la obra maestra 'Los duelistas'". ¿Así o más claro? A Pérez-Reverte, se sabe, no se le moja la pólvora en Twitter y está vez su munición ha hecho blanco en las ya señaladas 'licencias' históricas que se ha permitido Ridley Scott en su 'Napoleón'. Pero no os sintáis mal por el director de 'Blade Runner', como te contábamos aquí, a Scott no le pueden importar menos las críticas de este palo, mismas a las que suele contestar con un 'get a life' bastante contundente también.