Un amor neoyorquino y una hija: la discreta vida de Ana Torrent, recién nominada al Goya

Han pasado 50 años para que Ana Torrent y Víctor Erice vuelvan a unir fuerzas. El director descubrió a la actriz cuando solo tenía siete años y protagonizó ‘El espíritu de la colmena’, película por la que no cobró nada, solo la llevaron a ella y a sus hermanos una tarde de compras a la sección de juguetes de unos grandes almacenes donde eligió una bicicleta. Ahora, medio siglo después, ambos se han reunido en ‘Cerrar los ojos’ tras décadas de amistad, primera película de Erice tras 30 años apartado de la dirección que ha logrado 11 nominaciones a los premios Goya 2024 , entre ellas una a mejor actriz de reparto para Ana Torrent.

La intérprete de 57 años cautivó al público a comienzos de los 70 y, tras ese debut con Erice, el teléfono empezó a sonar, lo que la llevó a trabajar en su segundo proyecto con Carlos Saura en ‘Cría Cuervos’ para luego seguir con directores como Basilio Martín Patino o Julio Medem, unos primeros años de profesión que no eligió, ni siquiera sabía si era su verdadera vocación y, por tanto, si quería seguir su carrera como intérprete. Más aún cuando con 13 años ya era reconocida por la calle , lo que le llevó a replantearse todo debido a su timidez.

Pero tras unos años en un segundo plano, con una popularidad que había ido en descenso, llegó Alejandro Amenábar y su ‘Tesis’ , donde Torrent hace probablemente su interpretación más recordada y por la que consiguió una nominación a mejor intérprete femenina en 1996. Aquel “Me llamo Ángela, me van a matar” ha pasado a la historia del cine español y también fue un punto de inflexión en su carrera.

En estos últimos años ha trabajado con Paco Plaza en ‘Verónica’ o con Isabel Coixet en ‘Nieva en Benidorm’, pero desde que e n los 90 probó en el teatro se enamoró por completo de esta rama de la interpretación. “Me he dado cuenta de que disfruto más el teatro , existe un tiempo para el proceso de ensayo que no te da el cine”, contaba para Días de Cine.

Pese a que Ana Torrent ha seguido trabajando durante estas décadas, su discreción y su hermetismo con su vida privada ha hecho que no conozcamos tanto sobre ella. Desde hace poco se abrió su cuenta de Instagram, aunque reconoce que no la utiliza demasiado porque las redes socailes no es un mundo que le atraiga.