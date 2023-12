Dos hijos, un nieto, y una sobrina: el entorno de la mítica Concha Velasco, fallecida a los 84 años

Manuel Velasco, el mayor de los hijos de Concha lleva legalmente el apellido de Paco Marsó, que fuera marido de la artista y con el que tuvo a su segundo hijo, también llamado Paco. Manuel es hijo, sin embargo, del director de fotografía Fernando Arribas. Fueron ambos hermanos los que decidieron, cuando se complicaba su salud, que entrara en la residencia Santa Matilde (y luego en Orpea Punta Galea), donde ha estado muy bien cuidada hasta el final y para quienes los hijos de Velasco no tienen "más que palabras de agradecimiento". Su hijo Manuel , convertido en portavoz familiar en los últimos años, fue el encargado de compartir a la opinión pública el estado de la actriz.

"He llegado a los 80 con unas convicciones muy claras. Encima he tenido la suerte de pedir perdón a tres hombres muy importantes en mi vida, a los que he hecho daño voluntariamente. Los tres están vivos, pero ni sueñes que te diga quienes son; incluso a mi marido Paco Marsó, porque igual su vida fue equivocada porque yo le obligué a que lo fuera”, decía en declaraciones de hace dos años recogidas por El País.