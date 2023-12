Jane Fonda: "Si voy a tener un amante, no puede pasar de los 20 años"

Ocurrió durante el podcast 'Absolutely not' de de la humorista Heather McMahan: Jane Fonda, activista por los derechos civiles, feminista, anti edadista, se pasaba al bando de lo 'políticamente incorrecto' al decir: puesta en la tesitura de echarse amante, este tendría que tener 20 años y no más porque 'no me gusta la piel vieja'. ¿Todo se derrumbo? ¿Ya nada tiene sentido? ¿Apaga y vámonos?