En sí mismo podría resultar paradójico experimentar una reacción personal tan fuerte ante el fallecimiento de una persona a la que nunca se ha conocido . Pero no poder explicar esa pena no significa que quede invalidada. Porque en realidad sí las conocemos: hemos crecido con ellas . "Vemos sus películas, escuchamos su música a diario y realmente llegamos a conocerlos. De algún modo, se convierten en un miembro de nuestra familia , especialmente los que nos gustan de verdad. Por tanto, cuando mueren, es como si un familiar lejano nuestro se muriera", explicaba David Kaplan, director ejecutivo de la American Counseling Association, en HuffPost .

Entonces no es nada extraño que cuando se va alguien que nos ha hecho reír, llorar, emocionarnos y a quien admiramos sintamos una tristeza que nos puede parecer inexplicable. Pero también hay motivos más profundos. Su muerte nos recuerda nuestra propia mortalidad . Eva Wiseman, columnista de The Guardian, lo explicaba así: "Nos sentimos identificados y convertimos la muerte de un extraño, de nuevo, en un tema sobre nosotros . Proyectamos nuestras pequeñas preocupaciones en una pantalla. La preocupación viene porque revela nuestro propio vacío, nuestra desesperación y nuestros desechos”.

En realidad, la muerte de estos personajes tan populares también lleva implícita una reflexión sobre el paso del tiempo impregnada en nostalgia. "Se derrumba el mundo que amé, mis referentes... supongo que en eso consiste hacerse mayor", se lamentaba Bibiana Fernández al enterarse de la muerte de María Jiménez. En el fondo es una pena egoísta, porque cuando los modelos con los que has crecido y a los que has amado van desapareciendo también se hace cada vez más pequeño tu mundo, el que tú has conocido. Y aunque hayan ido apareciendo otros referentes nuevos, posiblemente ya no te sentirás tan identificado con ellos.