Incombustibles: directores que siguen rodando peliculones más allá de los 80

Cuando Kurosawa recibió un Oscar honorífico en 1990 dijo: “Todavía sigo sin comprender realmente el cine , pero seguiré luchando por entender su encanto”. Tenía 83 años . Un auténtico ejemplo de humildad, curiosidad y aplomo. Más aún si se tiene en cuenta que el director japonés ya había inventado (casi) todos los caminos que seguirían los cineastas del siglo XX. Dos años después de ese Oscar dirigiría su última película cuyo título era toda una declaración de intenciones: 'Madadayo', o 'Todavía no'. Kurosawa trabajaba en dos guiones más cuando murió en 1998.

Pero el genio japonés no es el único (ni el más longevo) director que ha seguido contando historias pasados los ochenta años . Ridley Scott, sin ir muy lejos, tiene 86 y acaba de de estrenar su épica (y para algunos, polémica) 'Napoleón'. Y Woody Allen, a sus 88 , sigue rodando una película por año. Otros cineastas longevos han sido, por ejemplo, Alejandro Jodorowsky , que rodó su última película con 90; o Alain Resnais , que dirigió 'Life of Riley' con 92.

Resnais ocupa, de hecho, el quinto lugar en el ránking de directores más longevos, pero está a punto de ser adelantado por la derecha por el incombustible Clint Eastwood , que está finalizando el rodaje de 'Juror#2', la que será su cuadragésima segunda película y estrenará con 93 años. Eastwood es un auténtico ejemplo de tenacidad y fidelidad a sus convicciones que no siempre son del todo populare s. Su cine, sin embargo, ha cosechado casi unánimemente el beneplácito de la crítica y cuenta con cintas que ya pueden considerarse auténticos clásicos: 'Los puentes de Madison' o 'Sin perdón' son dos auténticas obras maestras.

A diferencia de Martin Scorsese que a sus 81 años empieza a sentir que 'no le queda tiempo', Eastwood superará en breve el cuarto lugar de los directores más longevos desplazando al francés Claude Lanzmann , pero aún le quedan al menos cinco años para alcanzar el podium.

El premio mayor al director más longevo lo tiene, de momento, el portugués Manoel de Oliveira , que estrenó su última película ('O velho do Restelo', que cuenta un encuentro en el jardín de la eternidad de Don Quijote, Luís de Camões, Castelo Branco y Teixeira de Pascoaes) a los 105 años . Incluso llegó a ver el estreno de un documental suyo de temática medioambiental el año de su muerte, a los 106. Impresionante. Más aún si se considera que Oliveira, considerado el director más importante de su país , nació en 1908, apenas 13 años después de que los Lumiere patentaran el cinematógraf o, y rodó su primer corto en 1931 .

¿Seguirá escalando puestos Clint Eastwood en este ránking de la longevidad? De momento el célebre director de 'Million dollar baby' no ha hablado de retiro.Y cuando le preguntan por el secreto de su actividad incesante pasados los noventa suele responder: “Cuando me levanto todos los días, no dejo entrar al viejo”.