No, para Roberts Vivian y Edward ya no siguen juntos, pero no porque hayan dejado de amarse... sino porque él está muerto. "Creo que él falleció pacíficamente mientras dormía de un ataque al corazón, sonriendo" piensa la actriz. Al parecer, para ella los años como 'tiburón' de los grandes negocios le pasan factura al personaje de Gere y tras ser redimido por Vivian, vive con ella unos años de tranquilidad y muere como un hombre nuevo. En cuando a ella 'Oh, ella es quien lleva el negocio ahora", dice.