Comprar el bar para seguir de fiesta: la leyenda etílica de Peter O'Toole (y otros grandes bebedores del cine)

Este jueves se cumplen diez años de la partida de Peter Seamus Lorcan O'Toole , auténtica leyenda del cine del s. XX. Contaba Richard Harris , otro de los grandes, que en una ocasión estando en plena función shakesperiana en un teatro irlandés, ambos actores decidieron pasar el tiempo que no estaban en escena en el bar de la esquina: "Bebíamos mirando el reloj y calculando los minutos que necesitábamos para volver al teatro y entrar a escena", recordaba Harris. La rutina les funcionaba función tras función. Hasta que un día, claro, se olvidaron. Cuando la actriz que les daba el pie en el escenario ya estaba a punto de decir la líneas, el apuntador tuvo que salir corriendo hacia el bar para traer de regreso a los amigos. "¡Volved! ¡Volved! ¡Os toca!" dijo desesperado. Harris y O'Toole apuraron sus tragos y salieron corriendo hacia el teatro. Harris, que debía entrar primero, llegó al escenario con tanto ímpetu (y tanto alcohol en el cuerpo) que tropezó y fue a caer sobre el regazo de una señora en la primera fila. "¡God Lord! -dijo la buena mujer- Harris está ebrio!", a lo que el actor contestó estoicamente: "Señora, si usted cree que estoy ebrio espere a ver como llega O'Toole ".

O'Toole tuvo otros partners en su mítica escalada etílica. Uno de ellos fue Peter Finch. Les gustaba estar 'on the lash' (algo así como 'la marcha' madrileña por sucesivos e interminables bares). En una ocasión, volviendo a casa de Finch decidieron parar a tomar la última en un bar diminuto que era el único que quedaba abierto. Tras unos cuantas 'últimas', O'Toole y Finch estaban tan ebrios que el dueño del pub se negó a seguir sirviéndoles. ¿La solución? Comprar el bar. Al día siguiente Finch recordaba vagamente haber extendido cheques a nombre del dueño. Ambos amigos acudieron a intentar recuperarlos pero no hacía falta, el tipo del bar les regañó y rompió los cheques en ese momento. Les cayó tan bien que se hicieron amigos y, naturalmente, decidieron parar en su bar cada día durante el resto de la temporada. Un buen día el hombre del bar se murió y O'Toole y Finch acudieron a su entierro, pero iban tan borrachos que se equivocaron de entierro y estuvieron un buen rato consolando a los perplejos deudos del desconocido.