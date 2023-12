Los 60 de Brad Pitt: un hecho clave en cada década de su vida

Fue precisamente a finales de los años 80 cuando le llegaron sus primeras oportunidades con papeles episódicos o como figurante, hasta que en 1987 le llegó su primer papel protagonista con ‘The Dark Side of the Sun’, una película que, debido a la guerra que estalló en la antigua Yugoslavia, donde fue a filmar, no se estrenó hasta 1997 cuando ya era toda una estrella. No obstante, siguió trabajando y aprovechando todas y cada una de las oportunidades que le llegaban.