No será la primera vez que el cineasta trabaja con Swinton, pues ella ya fue la estrella del mencionado 'La voz humana', su primer proyecto rodado en inglés y que adaptaba un monólogo de Jean Cocteau. Aquel corto se hizo en tiempos pandémicos, cuando las restricciones se relajaron lo suficiente. Almodóvar, que suele con un grupo de actores y actrices fetiches en sus películas, decidió en esa ocasión acudir a una nueva actriz en su carrera, una a la que siempre había admirado y a la que ya conocía de años atrás.

Tan admiradora era de su cine que para trabajar con él incluso se ofreció a aprender español si era necesario. Lo que no sabía Swinton es que ese encandilamiento era mutuo. Desde que Pedro la vio en 'Orlando' (1992) no se la había podido sacar de la cabeza. Le encantaba su versatilidad para hacer "cosas raras y extremas". 'La voz humana' fue la excusa perfecta para unir sus talentos.

Durante los diez días que duró el rodaje, el flechazo entre ellos fue instantáneo. “Tilda está súper dirigida, al milímetro, y agradecía mucho cada indicación que le daba . Las iba asimilando como personaje y como mujer, recuerda. Cuando la tenía cerca me impresionaba mucho porque, depende de dónde te coloques, su cara puede ser igual a la de David Bowie . En otros momentos me recordaba muchísimo a Deborah Kerr . Pensaba que usaría más esa especie de androginia que desprende pero, dirigiéndola, para mí era absolutamente la mujer”, explicaba el cineasta.

Aquel idilio tendrá continuidad ahora en un nuevo proyecto. Así lo ha revelado la intérprete durante una entrevista en 'Página 12'. Aunque no hay confirmación oficial, se especula con que la película se titulará 'The room next door' y se ambientaría en Nueva York, ciudad en la que comenzaría el rodaje el próximo mes de marzo.