En el mundo del cine hay pocos ejemplos de segundas partes que no hayan defraudado a los espectadores. Vayamos al ejemplo más clásico y más útil: 'El Padrino: Parte II' . No solo la crítica se mostró inicialmente algo decepcionada con el resultado sino que los seguidores de Vito Corleone y compañía se mostraban dubitativos. Solo meses después de su estreno, sin embargo, la popularidad de la cinta empezó a subir como la espuma (también entre los críticos) y el resultado es que hoy esa 'segunda parte' se considera una de las mejores cintas de la historia .

Aunque ya se han filtrado algunas imágenes del rodaje, poco más se sabe de esta esperadísima secuela de Tim Burton que recupera a los personajes originales de Michael Keaton y Winona Ryder más de un cuarto de siglo después. Además, no sorprende que, tras el éxito de la serie ' Wednesday' , Jenna Ortega fuera convocada por le director para capitalizar su halo mortuorio y neo gótico. ¿Dará resultado? En estos 26 años tanto Keaton como Ryder han tenido carreras irregulares pero en esos sucesivos vaivenes no han dejado de ser reconocidos. Es de esperarse que, en manos del director original, la historia llegue a buen puerto.

La incorporación más esperada al universo emocional que nos conmovió en la cinta original de Pixar es, sin duda, Ansiedad . Parece mentira que haya pasado ya una décadas desde que Alegría, Tristeza, Miedo, Furia y Asco nos hicieran entender un poquito más nuestra cabeza y de la manera más divertida. No había que ser muy lince para darse cuenta que s hay una emoción que se ha hecho enormemente 'popular' en esta década esa es la ansiedad. Y como Ansiedad, precisamente, tendremos a Maya Hawke (sí, la hija de Uma Thurman e Ethan Hawke) que promete llegar para quedarse, aunque sus compañeras emociones (spoiler alert) no sabrán cómo lidiar con ella. Como la vida misma.

Fue la película revelación el año de su estreno. Un auténtico fenómeno capitaneado por Todd Phillips y con un pletórico Joaquin Phoenix (ganó todo, del Oscar ara abajo) en el papel del enemigo de Batman... ¡en una película sin Batman!. Ese año no paramos de bajar las escaleras a ritmo de 'Rock and roll part II', del polémico Gary Glitter. Una cinta oscura, con una pátina como de las series de detectives de los años 70 y más dolorosamente realista que todas las demás del Universo DC. La segunda parte, que incorporará nada menos que a Lady Gaga como Harley Quinn, no podía generar más expectativas. El batacazo podría ser, por ello, muy grande, pero le damos un voto de confianza al tándem Phillips-Phoenix. Nadie se esperaba lo que hicieron hace cinco años y no hay por qué esperar que esta vez no vuelvan a salir airosos.