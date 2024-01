Cinco westerns de los buenos para disfrutar en el sofá tras tantas fiestas

No, no están en esta lista ni la de Almodóvar, ni la de Scorsese. No encontrarás aquí ningún 'western atípico'. Lo que no equivale a decir que las cintas aquí nombradas no 'revolucionaron' el género. De hecho, lo revolucionaron, lo estrujaron, lo enterraron y lo hicieron renacer. Pero nunca traicionaron su esencia.