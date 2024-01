Jodie Foster, sobre trabajar con actores jóvenes: "Son realmente molestos"

La actriz critica el comportamiento de las nuevas generaciones en el ambiente laboral en una entrevista en 'The Guardian'

"Te dicen: 'nah, hoy no me siento inspirado así que llegaré sobre las 10:30 de la mañana", explica la actriz de 'El silencio de los corderos'

Jodie Foster, de 'Taxi Driver' a la Palma de Oro de honor en Cannes: su vida en diez imágenes icónicas

A Jodie Foster no terminan de convencerle los jóvenes de la Generación Z, al menos como compañeros de trabajo. No es que tenga nada en contra de ellos, ni que no empatice con sus problemas, pero en lo que se refiere al ambiente laboral le resulta difícil soportar su falta de rigor. "Son realmente molestos", asegura la actriz, directora y productora de 61 años, en una entrevista con 'The Guardian' que ha levantado algunas ampollas.

"Te dicen: 'nah, hoy no me siento inspirado así que llegaré sobre las 10:30 de la mañana", explica la protagonista de 'El silencio de los corderos', refiriéndose a la indolencia que ha detectado en las nuevas generaciones de intérpretes, los nacidos entre 1997 y 2012. "O por ejemplo, en los emails, les digo: 'Esto no está bien escrito gramaticalmente, ¿no revisaste la ortografía?' y me contestan: '¿Por qué debería hacerlo? ¿Eso no supone ponerse límites?", continúa Foster, a la que es fácil imaginarse poniendo los ojos en blanco mientras lo explica.

Una generación a la que también admirar

Aunque a la actriz no le parezcan muy profesionales estos comportamientos, ella siempre apostará por el talento emergente e intentará ayudar a los jóvenes en su desembarco en la industria. De hecho, si algo envidia de esta generación es su capacidad para mostrarse con libertad y decidiendo cómo quieren ser, sin las limitaciones que ella sí tuvo que soportar cuando era una niña actriz.

"Necesitan aprender a relajarse, a no pensar tanto en ello, a idear algo que sea suyo. Puedo ayudarlos a entender que eso es mucho más divertido que ser, con toda la presión que lleva detrás, el protagonista de la historia", responde cuando en la entrevista le preguntan qué necesitan escuchar los jóvenes de la industria.

¿Y a quien admira Foster entre las estrellas emergentes? Pues, por ejemplo la coprotagonista de la serie 'The last of of us', Bella Ramsey, de 20 años, con la que coincidió en la celebración de Mujeres en Hollywood de la revista 'Elle': "Hay otras formas de ser mujer y es muy importante que la gente lo vea. Y Bella, que pronunció el mejor discurso, vestía el traje más perfecto, bellamente confeccionado, con raya al medio y sin maquillaje”.

Volver a la TV de protagonista 50 años después