Pedro, Tilda y Julianne: lo que ya se sabe de su nueva película juntos

'La habitación de al lado' se encuentra actualmente en fase de ensayos y será rodada en marzo en Nueva York . Para Almodóvar la cinta "también habla del dulce despertar con los trinos de los pájaros, en una casa construida en plena reserva natural en New England , donde las dos amigas viven una situación extrema y extrañamente dulce”. Aunque según se anuncia, al menos parte del rodaje se realizará también en Madrid .

Swinton y Moore -que como puede verse, se encuentran ya en España para las primeras lecturas del guión- se suman así al amplísimo universo de personajes femeninos notables que abundan en la filmografía del director español. Una personal obsesión que ha hecho que aquello de 'chica Almodóvar' se convierta en un estatus al que aspiran actrices españolas e internacionales. No hace mucho la colombiana Sofía Vergara declaraba que estaría dispuesta ya no solo a no cobrar sino "a pagar" por convertirse en una.