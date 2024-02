Su amor de toda la vida y una hija: el entorno de Sigourney Weaver, la actriz "demasiado alta para ser la guapa"

Lo cierto es que la interpretación le venía de familia, su padre era productor y su madre una actriz inglesa . Parecía destinada a ser actriz, pero sus progenitores nunca estuvieron del todo de acuerdo en que su hija se dedicase a la interpretación al ser sensible a las críticas, y ahí entraba su altura.

Los inicios de la actriz no fueron fáciles. Mide 1’82, lo que durante mucho tiempo provocó que m uchos directores la descartasen debido a que era más alta que sus compañeros masculinos , pero la teniente Ellen Ripley en ‘Alien’ le abrió las puertas de otro tipo de papeles y del cine de ciencia ficción.

Estudió en la Escuela de Arte Dramático de Yale junto a Meryl Streep , aunque su experiencia no fue del todo buena. “Se tomaban todo muy en serio. Todos eran muy competitivos” , recuerda. Además, sus profesores entonces le decían que no tenía talento y que su altura era un problema, como mucho podía dedicarse a la comedia, pero nunca al drama.

Sigourney Weaver no podía ser la novia en las películas románticas y tampoco entraba en los cánones establecidos para ser la chica guapa, así que encontró en la ciencia ficción un género que le ha reportado grandes alegrías a lo largo de su carrera interpretando a mujeres con gran fortaleza que siguen estando presente en sus trabajos más actuales. "Siempre fui demasiado alta para ser la novia, así que tuve que decir adiós a mi yo sexual. No hay tantos roles de mujeres como de hombres, pero nunca he envidiado a los hombres. Las mujeres son más interesantes”.