El secreto mejor guardado de los Goya: Jose Coronado va a ser abuelo

Jose Coronado es una de las grandes estrellas de nuestro cine y nuestra televisión. Su carrera, empezada de modo casual, cuando acompañó a una novia a sus clases de interpretación no ha hecho más que darle alegrías desde aquel 2012, cuando ganó el Goya a la mejor interpretación masculina por 'No habrá paz para los malvados' . Dirigida por Enrique Urbizu , el actor interpretaba a un policía corrupto que termina siendo devorado por la siniestra trama de la que forma parte.

La edad no fue la única cosa personal de la vida de Coronado que apareció en escena. Loles León , al hacerle entrega del premio, desveló un secreto: el actor se convertirá pronto en abuelo. "¡Ay! un futuro abuelo como José Coronado se lleva el Goya" decía la actriz muy emocionada instantes antes de hacerle entrega del galardón. La actriz ya sabe qué significa ser abuela de un primer nieto, una relación que como ha comentado en distintos medios no deja de darle satisfacciones: "Soy la abuela del cine, pero es mi nieto en la vida real quien da sentido a mi vida ".

Respecto al próximo nieto de Coronado, no se sabe cuál de los dos hijos del intérprete, Nicolás, de 36 años, o Candela, de 21, será el progenitor del último descendiente de la saga.

El primero de ellos, Nicolás Coronado , nació de la relación que Coronado mantuvo con Paola Dominguín. Es, por tanto, nieto de Lucía Bosé . Nicolás fue famoso desde su nacimiento no solo por su familia, sino por aparecer de bebé en la portada de 'Los chicos no lloran', uno de los discos más famosos de su tío, Miguel Bosé.

El joven actor ha participado en series como ' No soy como tú', 'Tierra de lobos' o 'Águila Roja'. También ha participado en concursos televisivos como 'MasterChef Celebrity' y, como muestra en sus redes sociales, es también un activista preocupado por el medioambiente y el bienestar, como es su participación en el documental 'Cómoda, la vida sin energía' o en algunas campañas de Ayuda en Acción, junto a su padre.

Candela Coronado no es tan conocida como su hermano mayor, con quien tiene una gran relación, pero como él es descendiente de otra gran saga: los Molina. Fruto de la relación que Jose Coronado mantuvo con Mónica, cantante y hermana menor de Ángela, no sería raro que tuviera alguna vocación artística. Sin embargo, aún no ha expresado qué camino profesional quiere iniciar. "Hace un año quería ser cantante, hace seis meses, veterinaria y ahora dice que actriz... El año que viene, informática", declaraba el propio Coronado hace unos años en el diario ABC.