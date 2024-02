Tom Hanks elige la película favorita de su carrera: "Fue una aventura increíble"

A Tom Hanks le resulta más fácil decir cuáles, de entre sus películas, son las que menos aprecia -una pista: ocurren en París y tienen que ver con museos - que decidirse a escoger su favorita. Por ello cuando recientemente se le pidió que escogiera una, no solo escogió tres sino que hizo la aclaración de que sus 'favoritas' tenían que ver más con una sensación personal, sus propias experiencias durante el rodaje , que con la recepción de las mismas. Vamos, que no le dieron el Oscar por ellas, y en algún caso se trató de un rotundo fracaso, pero él se lo pasó pipa. Así que sin más dilación, aquí las tienen:

Siguiendo con su particular selección, Hanks elige esta cinta de Penny Marshall por una razón muy sencilla: 'Me permitió jugar al béisbol todo el día'. Pero sin duda hay muchas razones para considerar esta pequeña cinta entrañable (todo lo pequeña que puede ser una película con Madonna y Geena Davis ) sobre un equipo femenino que salva el deporte para el público mientras los hombres están en guerra . Hanks lo bordó en su papel de entrenador noble pero machirulo enfrentando a tanta feminidad empoderada. Y por lo visto le guarda cariño al personaje y a la experiencia.

Hanks, además, ha dicho más de una vez que si hay algo que todavía le grita la gente en la calle no es "¡Run, Forrest, run!" ni "Houston, we have a problem", sino "Wiiilllllsoooooooon". Nunca la muerte de un balón de voleibol había hecho llorar a tanta gente.