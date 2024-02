Pedro Pascal se estira: lo que ya se sabe de la nueva de superhéroes de Marvel

Pedro Pascal entiende el camino de la máscara. En 'The Mandalorian' uno de los dilemas de su personaje es si quitársela (algo prohibido por la ley mandaloriana) o mantenerla para siempre, cumplir la norma y disolverse en el anonimato tribal. This is the way. También sabe mucho de superhéroes, ¿qué otra cosa es sino Joel, el protector mata zombis de 'The last of us'? Y también entiende de transiciones que te ayudan a encontrarte contigo misma. Así que tampoco es tan extraño que llegue ahora al MCU enfundado en el siempre flexible traje azul del Sr. Fantástico.