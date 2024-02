Anna, la hija de Saura, sobre la fundación que hará en casa de su padre: "Queremos transmitir su pasión por la vida"

Esa misma cinta es la que se exhibe este lunes en la Berlinale , festival que la coronó con el Oso de Oro hace 43 años . Y precisamente en la capital alemana se encuentra Anna Saura, la menor de las hijas del cineasta, que nos responde brevemente sobre la proyectada Fundación que llevará el nombre de sus padre y que, según nos cuenta, estaba ya entre los planes del propio director desde hace varios años . "Lo que nos gustaría a todos a mí, a mis hermanos y a mi madre, es que fuera en su casa, en la sierra de Madrid, en Collado Mediano , un lugar rodeado de árboles en el que él no solo creó, sino que compartió con tanta gente. Nos gustaría que fuera un sitio desde el que se fomenten la cultura y la creatividad ".

A mi me gustaría más que fuese como una Residencia de Artistas , un sitio en el que se desarrollen actividades y que esté operativo 24/7 , que hay gente que viva allí, que haya talleres, cursos, que sea algo más dinámico que un museo.

De momento no, es una idea nuestra, la estamos desarrollando y a partir de ahí si que veremos a diferentes entidades para lograr sacarla adelante.

¿Te has podido reunir con todos tus hermanos para este tema?

Bueno para mí es muy importante, estoy casi al 100% con este proyecto, sobre todo porque es ahora o nunca , creo yo. Quisiera que todo lo que nos ha dejado mi padre tenga una salida, una proyección, que la gente lo vea. Me gustaría que tenga algún tipo de repercusión eso que el siempre defendió toda su vida, que es fomentar el arte y el diálogo . Por eso creo que es importante que sea en su casa, porque quien ha estado allí sabe que es un sitio en el que se está muy a gusto creando, haciendo fotos o pintando, es un sitio idóneo para todo eso.

Precisamente en el espíritu de la Fundación o la Casa Saura, o como se vaya a llamar, me quedo con la perseverancia y el trabajar en lo que te gusta, que no significa que sea algo siempre fácil y bueno, sino que hay que levantarse cada día, hay que trabajar mucho y echar pico y pala. Porque mi padre era así hasta tres días antes de morirse. Estaba con el ordenador, con sus proyectos, con la responsabilidad pero también con la pasión de hacer lo que te gusta, pero que igual hay que trabajar muchísimo porque nadie te regala nada. Me quedo con eso, con esa pasión por la vida y por lo que uno hace. Eso es finalmente lo que queremos transmitir.