Scorsese y Jesús: lo que ya se sabe sobre la que será la más 'provocadora' de sus películas

Pocos saben que antes de dedicarse al cine, un joven Martin Scorsese, criado en el catolicismo en la Little Italy neoyorkina, evaluó la posibilidad de convertirse en sacerdote. Sin duda hubiera sido bueno para la curia pero pésimo para el cine. No fue hasta 2016 y ya con 25 películas en sus espaldas y siendo una leyenda del cine, que realizaría su particular aproximación al sacerdocio en 'Silencio', una película que explora los abismos de la fe a través de la historia de dos curas portugueses del s. XVII. "En el Vaticano vieron ese filme en concreto y de resultas me encontré con el Papa un par de veces; la conexión está en que la película trata de misioneros jesuitas en Japón y Su Santidad es jesuita”, ha dicho en rueda de prensa en la Berlinale.