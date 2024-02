Salen a subasta biquinis, joyas y otros 500 artículos de Raquel Welch

A un año de su fallecimiento, la casa de subasta Julien’s Auction ha sacado a subasta una serie de objetos personales de la actriz

Ganadora de un Globo de Oro por su papel en 'Los tres mosqueteros' de Richard Lester, Welche participó en mas de una treintena de películas

Su imagen enfundada en un bikini de piel en la película 'Hace un millón de años' la convirtió de inmediato en un mito erótico de la época

"¡Vea a Raquel Welch con el primer bikini de la humanidad!". Los responsables de márketing de la película 'Hace un millón de años' (1966) tenían casi el mismo rigor que los guionistas de la cinta en la que convivían humanos con dinosaurios y los hombres del paleolítico lucían como hippies después de haber pasado unos días en Woodstock. Las mujeres de la prehistoria usaban, por supuesto, 'bikinis'. Nada que reprochar. Después de todo se trata de un explotation en toda regla, una fantasía sexista, pero fantasía al fin, que hoy es un documento tan entretenido como bizarro.

La cinta obviamente convirtió a su actriz protagonista en lo que se conocía en aquellas épocas como 'símbolo sexual' a la que la prensa no tardó en bautizar como 'el Cuerpo'. Por si no quedaba claro que se trataba de eso. "Cuando lanzaron el famoso afiche de la película, de un golpe todo en mi vida cambió y todo lo que era real sobre mí fue arrastrado -escribió en su autobiografía de 2010 'Raquel: Más allá del escote'-.Los estadounidenses siempre han tenido símbolos sexuales (…) Me siento honrada de haber sido una. Pero es difícil tener una carrera larga y productiva al ser estereotipada así".

Subasta

Que la casa de subastas americana Julien’s Auction haya titulado a la colección de objetos de la actriz: Bombshell: The Raquel Welch Collection (La bomba: la colección de Raquel Welch), tiene un punto de derrota si se considera la lucha de la actriz contra el estereotipo. La colección, asegura la casa, "está compuesta por disfraces, premios y recuerdos de la intérprete que se subastarán el próximo 12 de abril en Los Ángeles (California)". Según cita 'El País', el director ejecutivo de la casa también ha declarado que Wech “fue adorada no solo por su impresionante belleza, sino por su legado de representaciones innovadoras de mujeres guerreras fuertes que poseían la misma ferocidad y fiereza que ella”. Ok.

Entre los artículos que se subastan se encuentra el Globo de Oro a la mejor actriz en una comedia o musical que ganó en 1974 por su papel de Constance en 'Los tres mosqueteros', una ciertamente entrañable interpretación, tan ágil como carismática. El precio de partida rondará los 3.000 euros. Además, la colección incluye la placa del Paseo de la Fama de Hollywood, varios vestidos diseñados para ella por Bob Mackie, Norma Kamali y Givenchy, bikinis que usó en diversas películas (incluída una réplica del de 'Hace un millón de años') y su Mercedes Benz SL descapotable de 2018, que se estima que se venderá por unos 100.000 euros.

Raquel Welch no era una mujer perfecta, son conocidas sus temperamentales salidas de tono durante los rodajes y algunos la consideraban francamente antipática. James Mason llegaría a decir de ella que: "En mi larga vida de actor no he conocido a una actriz tan maleducada, desconsiderada y egoísta como ella". ¿Tal vez tendría que ver con ello la frustración de ser considerada toda su vida un 'Cuerpo' parlante?