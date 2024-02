El no del todo desapercibido accidente ocurrió durante el rodaje de 'Robin Hood' (2010) , cuarta colaboración del actor con Ridley Scott . Una sorprendente elección para la dupla artífice de 'Gladiator' (2000) , ya que se trataba de un personaje enormemente explotado en el cine (incluida una versión noventera protagonizada por Kevin Costner ) y, de hecho, lo ha seguido siendo (la última versión es la de 2018, protagonizada por Taron Egerton ). A pesar de todo, Scott y Crowe se las ingeniaron para hacer una muy buena película gracias al talento del actor para componer personajes de carácter épico, pero sensible , y al más que probado talento del director para rodar escenas de acción. La cinta, es además, un intento algo más realista por retratar a un personaje supuestamente histórico , pero construido desde la fantasía.

Precisamente, como ha contado el propio Crowe a la revista People, fue durante una de esas escenas de acción que se le requirió saltar desde lo alto del castillo. "Esto va a doler". Crowe intentó caer con las puntas de los pies para amortiguar el impact o pero en cambio lo hizo con los talones y fue entonces cuando sintió la "descarga eléctrica" en todo el cuerpo. No era que fuera una altura desmedida, pero el terreno estaba demasiado irregular y duro , según el actor. "Deberíamos haber preparado el terreno y enterrado una almohadilla, pero teníamos prisa por terminar la toma con la luz mortecina". Además, ese mismo compromiso con la cinta, lo llevó a continuar con el rodaje pasando por alto el enorme dolor que padeció al aterrizar. "Con cientos de extras alrededor, flechas volando y ollas ardiendo prendiendo fuego al castillo, no había forma de retirarse -sostiene-. Estábamos rodando una gran película, así que uno se las apaña , pero el último mes de ese trabajo fue muy complicado. Hubo varias semanas en las que incluso caminar era un reto".

El actor ha reconocido que 'evidentemente' sabía que había algo mal cuando cayó, aunque pensó que no era nada grave. Nunca habló de la lesión con la producción, nunca se tomó un día libre por ello, simplemente siguió trabajando. No sería hasta una década después que empezó a sentir unos "dolores muy extraños" en las piernas y se decidió a ir al médico para hacerse una resonancia magnética. Crowe recuerda que le preguntaron "¿Cuándo te rompiste las piernas?" . "Al parecer, habían restos de fracturas en ambas tibias. Para refrescarme la memoria el médico me dijo: "¿Habría sido hace unos 10 años?". Y entonces lo supo. "Al parecer, acabé esa película con dos piernas rotas. ¿Cómo pudo el actor soportar el dolor de una doble fractura y seguir con su trabajo durante diez años? "Todo por el arte -dice entre risas-. Sin escayola, sin férulas, sin analgésicos, sólo seguí yendo a trabajar. Con el tiempo se curaron solas". Gladiador.