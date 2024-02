Caos, música y motas de polvo: lo que ya se sabe de la primera película sobre Los Planetas

Millennials, Generación Z, Alfa... Te digan lo que digan, eso de la apatía, el desencanto y el vació existencial lo inventamos los Gen X . Bueno, no, lo inventó Baudelaire en el s. XIX, pero esa es otra historia. El caso es que en los 90 estábamos en esas cuando aparecieron Los Planetas con 'Un buen día' (décima posición en su disco del año 2000 'Unidad de desplazamiento') y nos explicaron, bien clarito, que todo aquel dolor, toda esa rutina y ese aburrimiento que mitigar con lo que tuviéramos a mano (tebeos, cocaína, fútbol) no solo podían ser normales sino que podían ser bellos. Que había vida abriéndose paso en esa lucha constante contra la quietud , como cuando brillan en el aire algunas motas de polvo.

Digamos que 'Segundo premio', la nueva película de Isaki Lacuesta, relata el caos de la gestación de un disco con nombre propio: 'Una semana en el motor de un autobús', el tercer álbum que publicaron Los Planetas, en 1998. Pero los músicos de la banda no tienen nombre. No 'son' ni Jota, ni Florent, ni Eric. O sí. Ya lo avisaba en su momento Lacuesta, quien tomó el mando del proyecto luego de que Jonás Trueba abandonara después de seis años trabajando con los productores. Las razones que decidiera dar un paso al costado se desconocen y tampoco hace falta conocerlas. Pero de hecho fue él propio Trueba quien sugirió a Lacuesta como su reemplazo: "No lo dudé, recuerda -le dijo Lacuesta a Fotogramas-, porque mi vocación frustrada es la de músico, y escribí un guión nuevo con Navarro. La narración parte de la premisa real de que Los Planetas se estaban descomponiendo a final de los años 90, cuando iban a pasar por tercera vez por un estudio de grabación. A partir de ahí nos inventamos una historia, y los hechos reales los llevamos a una dimensión imaginada, a una realidad paralela".