Elvis, Ryan O'Neal o Don Johnson: los amores de Barbra Streisand hasta llegar a James Brolin

Cuando Barbra Streisand era una adolescente que soñaba con convertirse en actriz, su primer 'crush' fue Marlon Brando . Años después, mientras su pareja estaba en otra habitación, Brando le susurró a Streisand: "te quiero follar", algo que ella encontró "francamente horrible". Conclusión uno: no siempre es bueno conocer a tus ídolos de adolescente. Conclusión dos: en realidad Streisand no necesitaba 'sucumbir' ante ningún ídolo porque la ídola era ella . Y siguió siéndolo las siguientes seis décadas. No hace falta más que ver el aplauso de pie que, durante varios minutos, le otorgaron sus colegas actores norteamericanos en los SAG Awards y las reacciones emocionadas de las nuevas generaciones, de Anne Hathaway a Billie Elish .

Muy reacia a hablar de su vida privada, no fue hasta hace unos meses, cuando publicó su autobiografía titulada 'My name is Barbra' que la intérprete contó algunos de sus romances más significativos... y la lista no tiene desperdicio. Empezando por el mismísimo Elvis, con quien, hasta la publicación, solo se sabía que había tenido una gran amistad a pesar de los exabruptos de él, como cuándo le preguntó qué diablos veía en el insoportable de Elliot Gould... actor con el que Streisand estaba casada entonces y era el padre de su hijo.