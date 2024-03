Boyero carga contra Jodie Foster y su serie: "Está avejentada, parece que la maquillaran para que salga más fea"

También llama la atención que el crítico esgrima como una de las razones para que no le guste la serie, la edad de Foster. "Mira que quiero yo a Jodie Foster y la he querido desde que era pequeñita, desde que era una niña. Y aquí no me gusta ni verla ni oírla. Está como... no avejentada..., sino que ya es muy mayor... Digamos que hay gente que envejece de una forma y otra de otra...Y aquí hay planos que la maquillan para que esté más fea", señala el crítico de 70 años sobre el papel de Foster, actriz que tiene 61 años y los aparenta. "Es una señora que hasta el momento siempre me ha hecho creer los personajes en los que se mete, pero aquí no".