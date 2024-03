Lola Herrera, homenajeada en Málaga: "Me encanta estar a los 88 haciendo lo que más me gusta"

La 27ª edición del Festival de Cine de Málaga arrancó este viernes con un homenaje a la veteranía al entregar la Biznaga Ciudad del Paraíso a Lola Herrera, una de las grandes damas del teatro español, quien no pudo ocultar la emoción al recibir la ovación cerrada de todos los asistentes al Teatro Cervantes. "Soy una apasionada de mi trabajo y me encanta estar a los 88 años haciendo lo que más me gusta", proclamó la actriz, que no tiene intención de bajar de las tablas.