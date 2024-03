Posiblemente sea el musical más icónico del Hollywood clásico. El que más han amado varias generaciones de espectadores, con ese Gene Kelly chapoteando genuina felicidad entre los charcos. Y, sin embargo, no fue nominado a ninguno de los premios principales, tampoco al de mejor película. Ni siquiera el emblemático tema central, 'Singin' in the rain' , ni ya puestos 'Good morning' o 'Make'Em Laugh', se merecieron la nominación a mejor canción, algo que hoy nos parece totalmente incomprensible. Sí optó a mejor banda sonora, pero los académicos se decantaron por la de una cinta tan olvidada como 'Con una canción en mi corazón' . Ese año ganó el premio gordo 'El mayor espectáculo del mundo' , de Cecil B. de Mille, una película que hoy ya nadie ve ni reivindica, a diferencia del inmortal filme de Stanley Donen .

¿Hay película más divertida en toda la historia que 'Con faldas y a lo loco'? Para el American Film Institute no la hay. Para millones de cinéfilos de todo el mundo tampoco. Sin embargo, la Academia de Hollwyood, tan imperfecta ella, no tuvo a bien incluirla en la terna de aspirantes al Oscar a la mejor película de 1959. Bueno, en aquella edición arrasó 'Ben-Hur', que es otro clásico irrebatible, pero que la comedia de Billy Wilder con unos travestidos Tony Curtis y Jack Lemmon y la arrolladora Marilyn Monroe solo ganara el premio al mejor diseño de vestuario en blanco y negro fue una afrenta que al legendario director le costó digerir. De hecho, la leyenda cuenta que Wilder celebró esa noche con una buena cogorza a base de Martinis. Tony Curtis y Kirk Douglas lo encontraron inconsciente encerrado en los lavabos.

Ahora que la inteligencia artificial está tan de moda, conviene recordar que mucho antes que Skynet estuvo HAL 9000, el primer ordenador super inteligente amenazante que vimos en el cine. No fue la única maravilla sin precedentes a la que asistimos en '2001: una odisea del espacio', película con la que Stanley Kubrick sentó las bases de la ciencia ficción moderna y a la que cintas contemporáneas como 'Interstellar' o 'Gravity' tanto deben. La Academia no tuvo más remedio que reconocer semejante despliegue audiovisual con el Oscar a mejores efectos especiales... y nada más, a pesar de que Kubrick sí estaba nominado como director, galardón que, por descabellado que parezca hoy, jamás lograría. Por no ganar, no se llevó ni la estatuilla al mejor maquillaje que los increíbles simios del comienzo del filme hubieran merecido. El desdén que la Academia exhibió durante décadas por la ciencia ficción como género premiable más allá de los aspectos técnicos comenzó aquí.