Ni los de 'Oppenheimer' ni 'Barbie': el actor mejor pagado de 2023

El 2023 se ha convertido en un año histórico para el cine. Tras el bache de las salas postpandemia, llegó el fenómeno ‘Barbenheimer’, una auténtica revolución con el estreno de ‘Barbie’ y ‘Oppenheimer’, llegando a récords de taquilla que hacía años que no se alcanzaban. Gracias a tal empujón podría parecer que sus actores fueron los mejores pagados de 2023 en Hollywood, pero lo cierto es que, aunque algunos de ellos están en la lista, el intérprete mejor pagado no está relacionado con este fenómeno. Si no es Cillian Murphy, ni Margot Robbie, ni Ryan Gosling, ¿quién lidera el ranking?