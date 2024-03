La vida personal de José Sacristán: dos matrimonios fallidos, su gran amor y tres hijos

José Sacristán siempre ha sido celoso de su intimidad, poco se sabe de sus hijos, pero al recoger el Goya de Honor quiso mencionarlos, también a Amparo, su actual esposa. “Agradezco a mis hijos que me dejaran repetir las tomas que, como padre, no pude o no supe ir a la marca, aunque creo humildemente que el papel siempre me lo he sabido. Y a Amparo, que esté, que estemos, porque sin ella, sin su amor y su cuidado no me quedaría otra que echar el hato”, dijo durante aquel discurso.