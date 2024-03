Así está siendo el paso por Madrid de Julianne y Tilda: "Siempre, siempre, siempre he querido trabajar con Almodóvar"

Tampoco es que le haga falta para el curro: 'La habitación de al lado' o, mejor dicho, 'The room next door', cinta en la que ha empezado a trabajar bajo las órdenes de Pedro Almodóvar, será la primera del director manchego en rodarse completamente en inglés. Moore interpreta a Ingrid, una novelista de 'autoficción' cuya amistad con Martha, una r eportera de guerra , será el núcleo sobre el que gira la trama. “La película habla de la crueldad sin límites de las guerras, de los modos tan distintos en que las dos escritoras se acercan y escriben sobre la realidad, habla de la muerte, de la amistad y del placer sexual como los mejores aliados para luchar contra el horror”, ha dicho el propio director.

Ahora, el rodaje de 'La habitación de al lado' la está haciendo pasar unas temporadas en nuestro país (Duolingo por medio) con lo cual la actriz parece estar más que complacida: "No puedo contar nada, pero es muy emocionante para mí, un sueño hecho realidad. Siempre, siempre, siempre he querido trabajar con Pedro” le decía hace unas semanas a El País. "Me siento muy afortunada de trabajar con él, en España, en Madrid, y trabajar con. Es un maestro, una voz original y extraordinaria”.