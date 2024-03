Qué fue del Anakin de las precuelas de Star Wars: de cómo el lado oscuro se cebó con el niño protagonista

25 años después, y como aquel 'bulo' del año 2000, podemos decir que problema hubo, pero no era tan grave como parecía . Y los espectadores de entonces no solo se han reconciliado con aquellas precuelas , sino que adoran a Hayden Christensen (a quién originalmente detestaban porque ellos querían a Leonardo Di Caprio en el papel) e incluso le dieron (vian fan service de Disney) a Ewan McGregor su propia serie como Obi Wan Kenobi . ¿No eran tan malas? No, no lo eran. Eran películas que, como la primera trilogía, intentaban reproducir el ciclo niñez-adolescencia-adultez. Ergo: 'La amenaza fantasma' era una película demasiado 'infantil' para los fans de la trilogía original, pero hacía las delicias de los niños de entonces , que son los que hoy la valoran como 'sus' películas de Star Wars.

Por supuesto, los rumores que relacionaban su salud mental directamente con la película han circulado siempre. Sin embargo, la propia madre Lloyd cree que en realidad no tiene nada que ver. “Habría sucedido de todos modos -le ha dicho Lisa Lloyd a Scripps News-. Creo que fue genético. Y su psiquiatra también está de acuerdo en que Jake iba a volverse esquizofrénico”. Para Lisa, la supuesta influencia de los haters de las películas en el deterioro mental de su hijo es totalmente nula. "Lo protegí de la reacción violenta de los haters. Él salía a pasear en su bicicleta, jugaba con sus amigos y no tenía idea de nada de eso. A él no le importaba. Todo el mundo le da mucha importancia a eso. Y es bastante molesto para mí, porque Jake era un niño pequeño cuando eso ocurrió y realmente no vivió ese 'odio' porque fue protegido”. Lisa también ha contado que Jake había comenzado a evidenciar problemas mentales en la secundaria. “Empezó a hablar de 'realidades'. No sabía si estaba en esta realidad o en una realidad diferente”.