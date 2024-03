Nos habíamos odiado tanto: nuestros villanos favoritos de los 80

Si te estás preguntando por qué este artículo no abre con la foto de Darth Vader , te entendemos. Digamos solamente que el Lord Sith requiere (y vamos, le han sido dados) ríos de tinta para explicar el enorme significado que tiene en la cultura popular. Tampoco verás aquí a los jefes del 'slasher' y el terror antidesmadre adolescente, tipo Jason Voorhees, Freddy Krugger o Michael Myers , que forman, ellos solos, su propia santísima trilogía del mal. Los malos que verás a continuación son igual de emblemáticos pero tienen ciertos matices que queremos discutir.

Aunque no fue la primera opción de James Cameron para interpretar al T-800 -el modelo de exterminador enviado a matar a Sarah Connor-, Arnold Schwarzenegger fue una verdadera genialidad de casting. ¿Qué mejor que un fisicoculturista que no tenía ni idea de actuación para interpretar a una máquina 'actuando' como humano? "Act naturally" debió decirle el director, pero lo cierto es que de alguna manera inexplicable Schwarzenegger lo borda y es imposible concebir la cinta sin su presencia inexpresiva y las cuatro líneas que pronuncia. La mitología detrás de la idea de Terminator es, por cierto, además de brillante, escalofriantemente contemporánea . Desconfía de Chat GPT.

Atracción Fatal (1987) llevó el concepto de 'novia tóxica' a niveles extraterrestres . ¿El mensaje? Las mujeres se pueden enamorar tanto y tan mal que son capaces de hervir a tu conejito. Las revisiones feministas de este clásico moralista y patriarcal de los 80 (esto es lo que te puede ocurrir si dejas el camino del hogar por coger la vereda de la lujuria ) no dejan títere con cabeza, con toda la razón. Pero eso no impide que sigamos recordando al personaje interpretado por Glenn Close con un escalofrío. ¿Misoginia efectista? Que sí. ¿Obra maestra del thriller erótico? También.

A decir verdad, Kurtwood Smith ha interpretado a algunos de nuestros villanos favoritos de las últimas décadas. No solo es el represivo padre que lleva a su hijo Neil al suicidio en 'La sociedad de los poetas muertos', sino que también es el cascarrabias Red, de 'That 70's show', ambos notables personajes. Pero nos quedamos con su encarnación de Clarence, el sicario corporativo de 'Robocop' que es, hablando en plata, la encarnación del mal más puro que se recuerde en una película de entretenimiento. Su crueldad y sadismo no tienen límites. ¿Sus motivaciones? Ninguna, solo parece divertirle el desmantelamiento de lo humano.