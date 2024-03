Kevin Bacon volverá a la secundaria de 'Footloose' cuarenta años después

"Me ha impresionado mucho todo lo que ha estado sucediendo allí con esta loca idea de hacerme regresar", dijo Bacon en un video sorpresa a los estudiantes. El actor dijo sentirse impresionado por el despliegue de energía llevado a cabo por los chavales ."Me ha sorprendido el trabajo que todos ustedes han estado haciendo en esto, con el musical, los flash mobs y las recreaciones. . . No me ha pasado desapercibido, sin mencionar el hecho de que os habéis unido a SixDegrees.org, nuestra Fundación, y estáis siempre tratando de encontrar formas de contribuir a su comunidad. Es realmente inspirador, así que gracias", les dijo para tras una pausa dramática darles la ansiada noticia: "Y voy a ir. ¡Tengo que ir!", dijo, para algarabía de los alumnos.