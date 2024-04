Piti Alonso, el hombre que organiza todas las alfombras rojas: "Me fastidian las listas de las mejor y peor vestidas"

Piti Alonso nació para pisar alfombras. No lo decimos en el sentido relamido o cursi que se le puede dar a esta expresión, sino como un derecho que se ha ganado a pulso con esfuerzo y trabajo duro durante años de profesión. No posa, no hace declaraciones y ni siquiera tiene obligación de sonreír. Pero tiene en sus manos el éxito, al menos en buena parte, de toda alfombra roja. Él es, junto a su equipo de DYP Comunicación, quien organiza este simbólico pasillo enmoquetado que marca el camino de las celebridades y personalidades importantes del país hacia una entrega de premios, una gala o cualquier otro evento. De todo ello nos habla con un gran sentido del humor y el placer de saber que una buena organización le ahorrará horas de insomnio.