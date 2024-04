De malo necesario a prota enamorado: lo que nos ha enseñado Joker de nosotros mismos en 84 años

No hay nada más inquietante que mirarse en un espejo deformado. Sabemos que estamos allí... pero puede que no nos guste lo que vemos. Desde su aparición, ya en el primer cómic de Batman, en 1940, el personaje del Joker ha sido la burla hiriente sobre la propia idea de heroicidad. Una mella en la masculinidad 'boomer'. Lo queer. Además, con el 'efecto escalada', si el primer Batman era el héroe inocente y justiciero -como Superman, aunque nunca tanto- y el Joker era el payaso desarticulador, cuando el personaje de Bruce Wayne empezó a evolucionar hacia el ensimismamiento, la oscuridad y el trauma; el del Joker no podía ser menos y pasó del maquillaje a la cicatriz, de la risa bufona a la carcajada siniestra, del chiste fácil a la cuchillada psicológica. Mola bastante, la verdad.